  • BIST 104.025
  • Altın 222,590
  • Dolar 5,2693
  • Euro 6,0274
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Tsipras: "Türkiye uluslararası hukuka saygı duymalıdır"

»
Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz bölgesinde hem de Ege Denizi’nde uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğine işaret etti.
Tsipras: "Türkiye uluslararası hukuka saygı duymalıdır"

Lefkoşa’da gerçekleştiren MED 7 Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısı sırasında açıklamada bulunan Tsipras, Kıbrıs sorununa da değindi ve ülkesinin Kıbrıs sorununa, BM kararları ve topluluk müktesebatı temelinde adil ve yaşayabilir bir çözümün bulunmasını desteklediğini söyledi.

Tsipras, Kıbrıs sorununa “üçüncü garantörler ve işgal ordusu olmadan ve tüm Kıbrıs halkının yararına olan” bir çözüm bulunmasının önemine işaret etti.

Doğal kaynaklar konusuna da değinen Alexis Tsipras, Güney Kıbrıs’ın kendi egemenlik hakkı olan doğal kaynaklarının kullanılmasından doğan kazançları, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında eşit ve adil bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.

EastMed Boru hattı hakkında ise Yunanistan Başbakanı, Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması için EastMed projesinin “özel bir jeopolitik önem” taşıyan bir proje olduğunu belirterek “EastMed projesinin uygulanması amacıyla herkesin işbirliğinde bulunması önemlidir” dedi.

Atina ve Ankara arasındaki ilişkiler konusuna da değinen Tsipras, MED7 Zirvesine katılan liderler “Türkiye ile diğer ülkeler arası ikili ilişkiler ve Türkiye ile AB arası ilişkinin karşılıklı saygı ve en önemlisi, uluslararası hukuka saygı duyması ilkesi temelinde olmalıdır” dedi.

Alexis Tsipras göç konusunda ise dayanışma ve sorumlulukların adil paylaşımı ilkeleri temelinde Avrupa’da Ortak İltica Sisteminin kurulmasının önemine işaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lute, referans şartlarında anlaşma arayışlarını sürdürecek29 Ocak 2019 Salı 13:25
  • Lute, Pazar günü adada: 11.00'da Akıncı, 18.30'da Anastasiadis ile görüşecek29 Ocak 2019 Salı 13:06
  • Hulusi Akar: "Kıbrıs'ta Türkiye'nin olmadığı hiçbir çözüme 'evet’ demeyeceğiz"29 Ocak 2019 Salı 12:13
  • Anastasiadis'ten 'sataşma' : İletişim maskaralığı28 Ocak 2019 Pazartesi 19:46
  • “Çözüm ancak ortak akılla şekillenebilir”28 Ocak 2019 Pazartesi 14:48
  • BM Barış Gücü rapor taslağında “İhtilaflı Noktalar”28 Ocak 2019 Pazartesi 14:25
  • Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen Güney’de28 Ocak 2019 Pazartesi 14:20
  • Mısır Meclisi Komitesi Afrodit”İ Mısır’a bağlayacak boru hattı anlaşmasını onadı28 Ocak 2019 Pazartesi 14:15
  • Lute Pazar günü geliyor28 Ocak 2019 Pazartesi 14:10
  • Fotiu kayıplar konusunda “Yavaş İlerlemeden” şikayetçi28 Ocak 2019 Pazartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti