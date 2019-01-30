Tsipras: "Türkiye uluslararası hukuka saygı duymalıdır"

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz bölgesinde hem de Ege Denizi’nde uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğine işaret etti.

Lefkoşa’da gerçekleştiren MED 7 Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısı sırasında açıklamada bulunan Tsipras, Kıbrıs sorununa da değindi ve ülkesinin Kıbrıs sorununa, BM kararları ve topluluk müktesebatı temelinde adil ve yaşayabilir bir çözümün bulunmasını desteklediğini söyledi.

Tsipras, Kıbrıs sorununa “üçüncü garantörler ve işgal ordusu olmadan ve tüm Kıbrıs halkının yararına olan” bir çözüm bulunmasının önemine işaret etti.

Doğal kaynaklar konusuna da değinen Alexis Tsipras, Güney Kıbrıs’ın kendi egemenlik hakkı olan doğal kaynaklarının kullanılmasından doğan kazançları, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında eşit ve adil bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.

EastMed Boru hattı hakkında ise Yunanistan Başbakanı, Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması için EastMed projesinin “özel bir jeopolitik önem” taşıyan bir proje olduğunu belirterek “EastMed projesinin uygulanması amacıyla herkesin işbirliğinde bulunması önemlidir” dedi.

Atina ve Ankara arasındaki ilişkiler konusuna da değinen Tsipras, MED7 Zirvesine katılan liderler “Türkiye ile diğer ülkeler arası ikili ilişkiler ve Türkiye ile AB arası ilişkinin karşılıklı saygı ve en önemlisi, uluslararası hukuka saygı duyması ilkesi temelinde olmalıdır” dedi.

Alexis Tsipras göç konusunda ise dayanışma ve sorumlulukların adil paylaşımı ilkeleri temelinde Avrupa’da Ortak İltica Sisteminin kurulmasının önemine işaret etti.