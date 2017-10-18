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Tsipras: Türkiye’nin Avrupa rotasını destekliyoruz

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Tsipras: Türkiye’nin Avrupa rotasını destekliyoruz
ABD Başkanı Trump ile görüşen Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye’nin Avrupa’ya dönük perspektifini koruması gerektiğini belirterek bu konuda desteklerinin süreceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin AB sürecine destek verdi. Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa rotasını desteklediğini belirten Tsipras, NATO içerisinde yer almaya devam etmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

Trump ile görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tsipras, “Türkiye’nin Avrupa rotasını desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye’ye bölgesel bir güç olarak saygı duyduklarını ifade ederek, Türkiye'nin Avrupa perspektifine yönelmeye devam etmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan ve Ankara'nın iade talebine rağmen Türkiye'ye verilmeyen Türk askerleri sebebiyle gerilmişti.

ABD’den Yunanistan’a F-16 satışı

Trump ile Tsipras’ın Washington’da yaptığı basın açıklaması sırasında Trump, Yunanistan’ın F-16 filosunu yenilemek için 2.4 milyar dolar değerinde bir satışın gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü onaylanan 2.4 milyar dolar değerindeki muhtemel satış anlaşmasını Kongre’ye ilettiğini söyledi.

ABD’nin başka bir ülkeye silah satışı gerçekleştirebilmesi için Kongre’nin onayı gerekiyor. Tsipras en son geçen hafta Yunan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı ile Ege'nin kuzeyinde bir saatlik bir uçuş gerçekleştirmişti.

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