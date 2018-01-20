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TSK: Afrin'den açılan taciz ateşine karşılık verildi

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TSK: Afrin'den açılan taciz ateşine karşılık verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'den açılan taciz ateşine karşılık verildiğini duyurdu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün ve bugün (19-20 Ocak)  'PYD/PKK/YPG' tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği belirtildi.

Meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği vurgulanarak örgüte ait barınak ve sığınakların vurulduğu açıklandı.

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" dendi.

Açıklamada kaç atışın yapıldığı ve Afrin'in hangi bölgelerinin vurulduğu belirtilmedi.

TSK son günlerde Afrin'e yönelik obüs atışları gerçekleştiriyordu.

Cilvegözü'ndeki NTV muhabiri bu sabah saatlerinde de en az 4 top atışının yapıldığını kaydetti.

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