TSK, Ege ve Doğu Akdeniz'i İHA'larla gözetleyecek

Güvenlik güçlerinin hizmetine giren insansız hava araçlarına (İHA) yenileri ekleniyor.

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına İHA ve SİHA teslimatları gerçekleştiren Baykar, son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Bayraktar TB2 SİHA kazandırdı.

Deniz Kuvvetleri envaterine giren ilk İHA/SİHA

Bayraktar TB2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk İHA/SİHA çözümü oldu.

SİHA'ların performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline eğitimler verildi.

Son teslimatla güvenlik güçlerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı, çoğunluğu silahlı olmak üzere 69'a ulaştı.

Bayraktar TB2 ilk kez 2015'teki Deniz Kurdu Tatbikatı'nda kullanılmış ve 40 saat görev yapmıştı.

Deniz Kuvvetlerinin Bayraktar TB2 SİHA'ları, teslimatın ardından Çanakkale'de göreve başladı.

Gece-gündüz denizlerin üzerinde olacak

İHA ve SİHA'lar iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarda kullanılıyor.

Aynı anda 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA'ları üreten Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2'ye entegre etti. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli İHA mühimmatı Bozok'un Bayraktar TB2'ye entegrasyonuna yönelik çalışmalar da sürüyor.

Bayraktar TB2, yerli mühimmatların da verdiği katkıyla güvenlik güçlerine muharebe sahasında önemli destek sunuyor.

Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Deniz Kuvvetlerinin de bu imkana kavuşmasıyla milli İHA'nın gözü "mavi vatan" denizlere de odaklanmış oldu.

Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Görev süresi 75 bin saati buldu

Bayraktar TB2'nin görev süresi 75 bin saati buldu.

Kendi sınıfında teknik ve muharebe kabiliyetleriyle uzmanlar tarafından dünyadaki en gelişmiş SİHA'lardan biri olarak değerlendirilen Bayraktar TB2, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev aldı, Zeytindalı Harekatı'nda muharebenin seyrini değiştirecek rol oynadı.