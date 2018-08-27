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'TSK, eski pilotları 'harbe hazırlık eğitimi'ne çağırdı'

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Türk Hava Yolları (THY) ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerlerin, 'harbe hazırlık eğitimi'ne çağrıldığı iddia edildi.
'TSK, eski pilotları 'harbe hazırlık eğitimi'ne çağırdı'

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) çok sayıda pilot ihraç edildi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün iddiasına göre, ortaya çıkan pilot açığının büyümesinin ardından THY ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerlere 'göreve dönün' çağrısı yapıldı.

Söz konusu iddiaya göre, Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından pilotlara gönderilen mektupta şöyle dendi:

"Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (…) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek. Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10'ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak."

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