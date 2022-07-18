  • BIST 2.438,80
  • Altın 968.122
  • Dolar 17.4904
  • Euro 17.7564
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

TSK Gemileri geliyor!

» »
TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri 19-23 Temmuz’da Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.
TSK Gemileri geliyor!

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri ile 14 Temmuz-04 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de Açık Deniz Eğitimine katılıyor.

Açık Deniz Eğitimi  seyri kapsamında gemiler, genç bahriyelilerin "20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı" kutlamalarına katılmaları maksadıyla 19 Temmuz saat 08:00’dan 23 Temmuz sabahına kadar Gazimağusa liman ziyaretinde bulunacak.

Liman ziyareti süresince, ilk gün Anıt Çembere çelenk konularak tören yürüyüşü icra edilecek, Şehit yakınları ve Gaziler öğle yemeğinde TCG Bayraktar gemisinde ağırlanacak.  Ardından 20 Temmuz'da Lefkoşa’da icra edilecek tören geçişine katılım sağlanacak. 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek kültür gezilerini müteakip gemiler 23 Temmuz günü Gazimağusa limanından ayrılacak.

Öte yandan, TCG Giresun fırkateyni ve TCG Burakreis denizaltısı da törenler kapsamında Girne'de bulunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:Kıbrıs Türk halkı kararlılıkla yoluna devam etmektedir18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:51
  • Nazım Çavuşoğlu: Sınıf kalabalığı tarihe gömülecek18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:32
  • Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı 5 Öğrenciye Burs verecek18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:22
  • KTOEÖS: "Siz teslim oldunuz, biz teslim olmayacağız!"18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:20
  • KTÖS :Bu Kamplar da mı "Nazım Hoca’nın Vizyonu"?18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:18
  • Lefkoşa’da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:17
  • KKTC’de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:15
  • Çatalköy yasta... Hulusi hayatını kaybetti!18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:07
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru!18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:04
  • Erhürman: ''Uzun açıklamalara hiç gerek yok, istifa edin!''18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti