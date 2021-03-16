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TSK ile ABD ordusu Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

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Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.
TSK ile ABD ordusu Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

CNN Türk muhabiri Sena Alkan, TSK ile ABD unsurlarının Doğu Akdeniz'deki ortak eğitimine ilişkin detayları anlattı:

Yunanistan, Suudi Arabistan ile ortak tatbikat yaparken Türkiye de ABD ile bir tatbikat gerçekleştirecek. MSB unsurlarından yapılan açıklamada, "TSK ve ABD kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek" deniyor. MSB kaynaklarından elde edilen bilgi Gemlik fırkateyni bugün Rodos'un güneyinde Eisenhower uçak gemisi ile faaliyetlerine başlayacak deniyor.

18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek bilgileri yer alıyor. Yunanistan'ın da bir ortak tatbikatı var Suudi Arabistan ile... Ankara'dan tepki gelmişti bu tatbikat ile ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın yaptığı bizi üzmüştür" demişti.

ABD daha önce de Batı Trakya'da Yunanistan ile bir tatbikat gerçekleştirmişti. "Biz Türkiye ile de Yunanistan ile de tatbikat yapıyoruz" açıklaması gelmişti ABD'den. İşte o tatbikatlardan biri de Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilecek olan tatbikat olacak. Zamanlama dikkat çekiyor çünkü Yunanistan ve Türkiye istikşafi görüşmeler kapsamında bugün bir araya gelmişti.

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