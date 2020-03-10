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TSK konvoyu Rusya tarafından gözlem noktalarına ulaştırıldı

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TSK konvoyu Rusya tarafından gözlem noktalarına ulaştırıldı
TSK konvoyu Rusya tarafından gözlem noktalarına ulaştırıldı

Moskova'da yapılan anlaşma sonrası Suriye kontrolündeki bölgede kalan Türkiye'ye ait gözlem noktalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, "Son 24 saat içinde Rus askeri polisi, 13 Türk konvoyunun İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Türk ordusuna ait gözlem noktalarına ulaşmasını sağladı" açıklamasında bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Juravlyov, "22 Ekim 2019 tarihli Soçi Mutabakatı'nın hükümleri yerine getirilmeye devam ediyor. Bu bağlamda yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi. Rus ve Türk tarafı Haseke'nin bazı yerleşim birimlerindeki durumu kontrol etti" açıklamasında bulundu.

Juravlyov, Rus askeri polisinin ayrıca Rakka ve Haseke'nin çeşitli bölgelerinde devriye gezdiğini, Rus uçaklarının da hava devriyesi gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

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