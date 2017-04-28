TSK: PYD Ceylanpınar'daki karakola roketatarla saldırdı

TSK açıklamasına göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Aksoy Hudut Karakolu'na, Suriye tarafında PYD/YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgeden roketatarlı saldırı oldu. 11 örgüt mensubu etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yaptığı bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Aksoy Hudut Karakolu'na, Suriye tarafında PYD/YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgeden roketatarlı saldırı oldu. TSK güçleri saldırıya karşılık verdi. Açıklamaya göre, 3'ü roketatarı kullanan, 8’i de Doçka silah yüklü araçta olan 11 örgüt mensubu etkisiz hâle getirildi. Aracıyla ve personeliyle birlikte monteli bir Doçka silahı da imhâ edildi.

TSK ayrıca Perşembe günü yine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırındaki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine, saat 16:00 sıralarında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulduğunu aktardı. Askerlerin karşılık verdiği saldırı sonrası 7 örgüt mensubu etkisiz hâle getirilirken araca monteli bir Doçka silahı da imhâ edildi.

TSK Çarşamba günü de, Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki iki karakola saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Buna göre saldırılardan biri PYD/YPG kontrolündeki Afrin bölgesinden, diğeri de Esed rejiminin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden gerçekleşmişti. TSK, saldırılarda karşılık verildiğini belirtmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz Mart ayında ise, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde nöbet tutan bir askerin PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit olduğu açıklanmıştı.