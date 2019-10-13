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TSK Suriye'de ilerliyor

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Türkiye'nin Suriye'deki harekatında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG'den alındı. Harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı. Kuzey Suriye'de öldürülen kişi sayısı 490'a yükseldi.
TSK Suriye'de ilerliyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda "YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı" yürüttüğünü açıkladığı "Barış Pınarı Harekatı" adı verilen askeri harekat devam ediyor. 

Harekatta Tel Abyad ilçe merkezi kontrol altına alındı. Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin batı kesiminde hakimiyeti sağlamıştı.

Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde SMO askerleri ile YPG/PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

SMO, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi.

M4 KARAYOLUNUN KONTROLÜ SAĞLANDI 

TC Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını duyurdu.

42 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar: Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi YPG'den kurtarılmıştı.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

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