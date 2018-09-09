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TSK: Yunanistan sınırında gözaltına alınan 2 Türk askerî iade edildi

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2 askerin saat 11:00 sularında gözaltına alındığı bildirildi
TSK: Yunanistan sınırında gözaltına alınan 2 Türk askerî iade edildi

Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan sınırında gözaltına alınan 2 Türk askerînin iade edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" denildi.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sınırda görevli iki Türk askerî, göçmen takibi sırasında 'yanlışlıkla' sınırı geçti.

Bunun üzerine iki asker, Yunanistan devriyeleri tarafından alıkonuldu. Olay sonrası iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında görüşme trafiği yaşandı.

Türk Savunma Bakanlığı, sınır ihlalinin 'yanlışlıkla' yapıldığını belirtti. Yapılan müzakerelerin ardından silahlarıyla birlikte gözaltına alınan iki asker, 18.30 itibariyle Türkiye'ye iade edildi.

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