TSK'da başörtüsü yasağı kalktı. İsteyen kadın subaylar ve astsubaylar başörtüsü takabilecek. Uygulama askeri öğrencileri de kapsıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

Uygulamanın askeri öğrencileri de kapsadığı belirtildi.