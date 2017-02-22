TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
Uygulamanın askeri öğrencileri de kapsadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
Uygulamanın askeri öğrencileri de kapsadığı belirtildi.
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