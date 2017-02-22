 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.799
  • Altın 143,882
  • Dolar 3,6160
  • Euro 3,7993
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

»
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı. İsteyen kadın subaylar ve astsubaylar başörtüsü takabilecek. Uygulama askeri öğrencileri de kapsıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

Uygulamanın askeri öğrencileri de kapsadığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı21 Şubat 2017 Salı 09:14
  • Belçika Mahkemesi Fehriye Erdal için kararını verdi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:21
  • Futbolda şikede kumpas" davasında ilk duruşma20 Şubat 2017 Pazartesi 12:15
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 10:06
  • "YPG ile DEAŞ birbirleriyle silah alış-verişi yapıyor"20 Şubat 2017 Pazartesi 09:32
  • “Vesayetçi sistem çok partili siyasi hayatta 5 askeri darbeye neden oldu”19 Şubat 2017 Pazar 12:42
  • FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi gündeme geldi19 Şubat 2017 Pazar 12:40
  • Erdoğan'ın Körfez ziyareti: Türkiye ne aradı, ne buldu?18 Şubat 2017 Cumartesi 13:42
  • Yıldırım, Merkel ile görüştü18 Şubat 2017 Cumartesi 12:50
  • Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye tartışması18 Şubat 2017 Cumartesi 12:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti