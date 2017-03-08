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TSK'dan Antalya Zirvesi açıklaması

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TSK'dan Antalya Zirvesi açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Akar'ın, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları ile Antalya'da bir araya geldiği toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Orgeneral Hulusi Akar'ın, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda tarafların, başta Suriye'de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundukları, ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği bildirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın daveti üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü toplantıda bir araya gelindiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, başta Suriye'de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir."

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