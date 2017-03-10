TSK’dan bir ilk: Suriye’de 71 YPG’linin ‘etkisiz hale getirildiği’ duyuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu kapsamında son bir haftada 71 YPG’linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK bugüne kadar Suriye’de öldürülen YPG’lilere dair bir bildirimde bulunmamıştı. TSK ile YPG arasında ‘doğrulanan’ bir çatışma haberi de gelmemişti. Buna karşılık iktidar yetkilileri sık sık Menbiç’ten çekilmemesi durumunda YPG’nin vurulacağını belirtiyordu.

2-9 Mart tarihlerinde

TSK, 2-9 Mart tarihleri arasında 71 YPG’linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son bir haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapan TSK’dan yapılan açıklamada, ‘Fırat Kalkanı’ harekatı çerçevesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.