TSK'dan flaş açıklama: Afrin kent merkezi kuşatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin’e birkaç kilometre mesafedeki Basilhaye tepesindeki teröristlere ait kulelerden birisi, savaş uçaklarının bombardımanıyla imha edildi. Öte yandan TSK, 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'de ÖSO grubuyla birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 393." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan TSK, yeni yaptığı açıklamada: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı." dedi.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 53'üncü güne girildi.

3 BİN 393 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 393 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.