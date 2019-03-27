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TSK'dan ihraç edilen asker sayısı açıklandı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Cemaatçi asker sayısı açıklandı.
TSK'dan ihraç edilen asker sayısı açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'dan bin 164 kişinin ihraç edildiğini, 106 emekli askerin de rütbelerinin geri alındığını açıkladı.

Bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 601, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 188 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 375 personel ihraç edildi. 

15 Temmuz darbe girişiminden 2018 Ağustos ayına kadar TSK’daki toplam ihraç sayısı ise 15 bin 242 olmuştu.

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