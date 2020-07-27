TSK'den rutin dışı Atatürk paylaşımı: Erbaş'a tepki mi?

Yalnız milli bayramlarda Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapan TSK, bu kez rutinin dışına çıkarak Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. Paylaşımın, Ayasofya'daki "Atatürk'e lanet hutbesiyle" ilgili olup olmadığı ise merak konusu oldu.