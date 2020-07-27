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TSK'den rutin dışı Atatürk paylaşımı: Erbaş'a tepki mi?

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Yalnız milli bayramlarda Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapan TSK, bu kez rutinin dışına çıkarak Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı. Paylaşımın, Ayasofya'daki "Atatürk'e lanet hutbesiyle" ilgili olup olmadığı ise merak konusu oldu.
TSK'den rutin dışı Atatürk paylaşımı: Erbaş'a tepki mi?

Milli bayramlar dışında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Anıtkabir'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Ali Erbaş'ın Ayasofya'da yaptığı konuşmanın ardından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında gerçekleştirdiği hutbe konuşmasında cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Erbaş hutbedeki konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanarak isim vermeden Atatürk'ü lanetlemişti.

TSK'nin resmi Instagram hesabından ise bugün Anıtkabir'in fotoğrafı paylaşıldı. TSK'dan yapılan paylaşımda #Anıtkabir ve #GaziMustafaKemalAtatürk etiketleri kullanıldı.

FACEBOOK VE TWİTTER'DA KULLANILMADI

TSK'nin paylaşımının son günlerde süren Atatürk tartışmalarının ardından Ali Erbaş'ın Ayasofya'da yaptığı konuşmaya gelen tepkilerden sonra yapılmış olması dikkat çekti.

Öte yandan söz konusu fotoğraf TSK'nın Twitter ve Facebook hesabından paylaşılmadı.

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