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TSK’nın gözü Menbiç’te: ‘Bölgede ciddi bir hareketlilik başladı’

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TSK’nın gözü Menbiç’te: ‘Bölgede ciddi bir hareketlilik başladı’
Türkiye’nin El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından bir sonraki hedefi olarak duyurduğu Menbiç’e yönelik peş peşe açıklamalar geliyor.

Son olarak dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “YPG çekilmezse Menbiç’i vuracağız” demişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’sa, bölgede ciddi bir hareketlilik başladığını belirterek, “Türkiye’nin önceliği şu anda Menbiç’tir” diye konuştu.

AA’nın haberine göre, Işık, ABD’nin Fırat Nehri’nin batısındaki PYD unsurlarının Menbiç’ten çekileceğine dair taahhüdü olduğunu belirterek, “Sözlerini tutmalarını bekliyoruz” dedi.

TSK: Saldırılara karşı tedbir alıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri de YPG’nin Afrin ile Kobani kantonları arasında hamle yapılabileceğini belirtti: “PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.”

Ankara ile Washington arasındaki Suriye geriliminin temelinde ABD’nin DSG ve YPG’ye verdiği destek yatıyor. ABD, Rakka operasyonunda yer almasını istediği Kürt güçlere operasyon öncesi zırhlı araç ve silah takviyesinde bulunurken, Türkiye de, her kademeden, Menbiç kentindeki Kürt varlığının geri çekilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı’nda El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından yeni hedefin Menbiç olduğunu belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel’se, Türkiye’nin bu yönde herhangi bir adımın uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı planlarını sekteye uğratacağı uyarısında bulunmuştu. DSG’li yöneticiler de, ABD’nin Türkiye’nin olası bir Menbiç operasyonuna karşı koruma sözü verdiğini ileri sürmüştü.

Önceki gün, beklenen çatışma haberini Reuters duyurdu. Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Menbiç’in bazı köylerinde YPG öncülüğündeki DSG’ye saldırdığını duyurmuştu.

Dün ise DSG’den Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği Menbiç’teki bazı köyleri Suriye ordusuna bırakacakları açıklaması geldi. Böylece Türkiye ile Kürt güçler arasında bir tampon bölge oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

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