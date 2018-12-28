  • BIST 90.435
  • Altın 216,823
  • Dolar 5,2662
  • Euro 6,0285
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

TSK'ya suçlama

» »
TSK 'olmayan bir tatbikatı servis etmek'le suçlandı.
TSK'ya suçlama

Atina ve Güney Lefkoşa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir açıklamayı “fake news”, yani “yalan haber” olarak nitelendiriyor. İki başkentte de Suriye’de gelişmelerin yoğunlaştığı bir ortamda gerçek olmayan haberlerle Ankara’nın Doğu Akdeniz’de ‘algı yaratmaya çalıştığı’ görüşü öne çıkıyor.
Yunanistan medyasına yansıyan bilgilere göre 19 Aralık’ta Yunanistan Başbakanı ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın İsrail’de temaslar gerçekleştirdiği bir esnada Ankara ‘gerçeği yansıtmayan bir tweet ile algı yaratmaya’ çalıştı.

17 ARALIK’TA NE OLDU?

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın attığı tweet’te Türkiye ile ABD’nin ‘ortak bir deniz tatbikatı’ gerçekleştirdiği belirtiliyordu. İlgili tweet geçmiş dönemden kalma TSK ve Amerikan deniz ordusunun birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlardan görüntülerle desteklendi. Tatbikat 17 Aralık’ta icra edildi ve Anadolu Ajansı tarafından da servis edildi.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, “Türkiye’nin TCG Gökçeada ve TCG Gemlik firkateynleri ile birlikte bir helikopter ve deniz devriye uçağı, ABD Donanması’nın USS D. Cook savaş gemisi ile denizcilik eğitimleri gerçekleştirdi.” Bu bilginin servis edildiği günün ertesinde de ortak Türkiye-Ürdün tatbikatı haberi kamuoyuna yansıdı.

YUNANİSTAN’IN İDDİASI

To Vima gazetesine göre Ankara’nın tatbikat tweet’i Lefkoşa tarafından araştırıldı ve öne sürülenlerin bir ‘hibrid harp şaşırtma taktiği’ olduğu sonucuna varıldı. Türkiye ve ABD’nin geçmişte ortak askeri tatbikatlar yapmış olsa da, bu sefer durum farklı idi. Aslında vuku bulan olay, Türkiye’nin NATO sistemleri tarafından uyarıldığı ortak bir ABD-Fransa tatbikatı idi ve Ankara bu gelişme karşısında tatbikatın gerçekleştirildiği bölgeyi askeri açıdan başka bir askeri tatbikatla kendi himayesi altına almıştı. Amaç, Türkiye’nin ABD ile ortak tatbikata katıldığı izlenimi uyandırmaktı.  Aslında, Amerikan fırkateyni bir süreden beri bölgede bulunuyordu. Diğerlerinin yanı sıra, ExxonMobil tarafından Kıbrıs’ın özel ekonomik bölgesi bloğundaki petrol ve gaz sondajını izlemek görevleri de bulunuyordu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalyan gazeteciler Sivas'ta: Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar26 Aralık 2018 Çarşamba 11:42
  • İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!25 Aralık 2018 Salı 21:00
  • İsveç çarşaflı kadınlara D vitamini önerdi25 Aralık 2018 Salı 14:54
  • Almanya'da 7 binden fazla çocuk kayıp25 Aralık 2018 Salı 14:31
  • Macron'un yanındaki Fransız asker canlı yayında bayıldı (video)25 Aralık 2018 Salı 12:18
  • İspanya'da sahte papaz ortaya çıktı: 18 yıldır görevdeydi24 Aralık 2018 Pazartesi 21:14
  • Trump: Erdoğan, Suriye’de DEAŞ’tan kalanları temizleyeceğini söyledi24 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
  • İsveç, 2025 yılından itibaren sigara kullanımını bütünüyle yasaklıyor24 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
  • Hollandayı böyle dolandırdılar23 Aralık 2018 Pazar 21:36
  • Çocuklar için toplanan 800 bin euroyu kumarda harcayan kişi gözaltında23 Aralık 2018 Pazar 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti