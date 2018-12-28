TSK'ya suçlama

Atina ve Güney Lefkoşa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir açıklamayı “fake news”, yani “yalan haber” olarak nitelendiriyor. İki başkentte de Suriye’de gelişmelerin yoğunlaştığı bir ortamda gerçek olmayan haberlerle Ankara’nın Doğu Akdeniz’de ‘algı yaratmaya çalıştığı’ görüşü öne çıkıyor.

Yunanistan medyasına yansıyan bilgilere göre 19 Aralık’ta Yunanistan Başbakanı ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın İsrail’de temaslar gerçekleştirdiği bir esnada Ankara ‘gerçeği yansıtmayan bir tweet ile algı yaratmaya’ çalıştı.

17 ARALIK’TA NE OLDU?



Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın attığı tweet’te Türkiye ile ABD’nin ‘ortak bir deniz tatbikatı’ gerçekleştirdiği belirtiliyordu. İlgili tweet geçmiş dönemden kalma TSK ve Amerikan deniz ordusunun birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlardan görüntülerle desteklendi. Tatbikat 17 Aralık’ta icra edildi ve Anadolu Ajansı tarafından da servis edildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, “Türkiye’nin TCG Gökçeada ve TCG Gemlik firkateynleri ile birlikte bir helikopter ve deniz devriye uçağı, ABD Donanması’nın USS D. Cook savaş gemisi ile denizcilik eğitimleri gerçekleştirdi.” Bu bilginin servis edildiği günün ertesinde de ortak Türkiye-Ürdün tatbikatı haberi kamuoyuna yansıdı.

YUNANİSTAN’IN İDDİASI



To Vima gazetesine göre Ankara’nın tatbikat tweet’i Lefkoşa tarafından araştırıldı ve öne sürülenlerin bir ‘hibrid harp şaşırtma taktiği’ olduğu sonucuna varıldı. Türkiye ve ABD’nin geçmişte ortak askeri tatbikatlar yapmış olsa da, bu sefer durum farklı idi. Aslında vuku bulan olay, Türkiye’nin NATO sistemleri tarafından uyarıldığı ortak bir ABD-Fransa tatbikatı idi ve Ankara bu gelişme karşısında tatbikatın gerçekleştirildiği bölgeyi askeri açıdan başka bir askeri tatbikatla kendi himayesi altına almıştı. Amaç, Türkiye’nin ABD ile ortak tatbikata katıldığı izlenimi uyandırmaktı. Aslında, Amerikan fırkateyni bir süreden beri bölgede bulunuyordu. Diğerlerinin yanı sıra, ExxonMobil tarafından Kıbrıs’ın özel ekonomik bölgesi bloğundaki petrol ve gaz sondajını izlemek görevleri de bulunuyordu.