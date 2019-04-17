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TSM sanatçısı Yaşar Özel yaşamını yitirdi

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Yaşar Özel 85 yaşında yaşamını yitirdi.
TSM sanatçısı Yaşar Özel yaşamını yitirdi

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden ses sanatçısı Yaşar Özel 85 yaşında yaşamını yitirdi. 

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören sanatçı, Emirgan'daki evinde dün akşam saatlerinde veda etti.

Yaşar Özel'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

 YAŞAR ÖZEL KİMDİR?

Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara Radyosu'na girdi.

Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı.

Özel, 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüterek, aynı zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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