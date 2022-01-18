Tsunami dalgaları Peru'da petrol sızıntısına neden oldu

Tonga'daki bir denizaltı yanardağının patlaması sonrası alışılmadık derecede yüksek dalgalar Peru kıyılarında petrol sızıntısına neden oldu.

Tonga'daki bir denizaltı yanardağının patlaması sonrası alışılmadık derecede yüksek dalgalar Peru kıyılarında petrol sızıntısına neden oldu. Sızıntı saatler içinde kontrol edildi. Yetkililer bölgeyi temizlemeye devam ediyor.

Peru Sivil Savunma Enstitüsü yaptığı basın açıklamasında, bir geminin Pazar günü Pasifik kıyısındaki La Pampilla rafinerisine petrol yüklediğini ve bu sırada güçlü dalgaların tekneyi hareket ettirip sızıntıya neden olduğunu söyledi.

Hükümet kaç galon döküldüğünü söylemedi, sadece yerel ve federal yetkililerin sahili temizlemeye çalıştığını duyurdu.

Lima'nın başkenti yakınlarındaki Callao eyaletinde bulunan La Pampilla rafinerisi, İspanyol şirket Repsol'a ait. Burası Peru'daki ana petrol işleme tesisi olarak kabul ediliyor.

Yerel yetkililer, Pazar gününden bu yana bölge plajlarını halka kapatmıştı.

Cumartesi günü meydana gelen patlama, Pasifik'i geçen dalgalara neden oldu. Peru'da iki kişi bir kumsalda boğuldu. Yeni Zelanda, California ve Santa Cruz'da hafif hasar meydana geldiği açıklandı.