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T&T Ercan Havalimanı’nın Önündeki Yol Çizgileri Boyandı

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T&T Ercan Havalimanı’nın ön cephesinde yol üzerinde yer alan giden ve gelen yolcuların kullandığı yaya geçidi ile diğer tüm çizgiler yeniden boyandı.
T&T Ercan Havalimanı’nın Önündeki Yol Çizgileri Boyandı

T&T Ercan Havalimanı’nın ön cephesinde yol üzerinde yer alan giden ve gelen yolcuların kullandığı yaya geçidi ile diğer tüm çizgiler yeniden boyandı.

ÖZÇELİK

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür M. Serhat Özçelik, boyama işlemlerinin her yıl rutin bir şekilde yapılığını ifade ederek, boyama işlemini gerçekleştiren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Özçelik, ayrıca Değirmenlik Belediyesi’nin Ercan Havalimanı girişinden itibaren yol kenarları ve orta refüjleri çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarının aralıksız devam ettiğini de ifade etti. Özçelik, kurban bayramı süresince havalimanına gelecek araç ve yolcu trafiği de göz önüne alınarak, tüm hazırlıkları ve çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Pandemi nedeniyle havalimanının uzun zamandır gerek uçak trafiği, gerekse yolcu bakımından tarihinin en düşük seviyelerine gerilediğini belirten Özçelik, salgının başladığı günden bugüne kadar havalimanında yolcuların ve çalışanların sağlık ve güvenliğini hep ön planda tutarak, tüm önlemleri aldıklarını ve bu önlemlerin aynen devam ettirildiğini bildirdi.

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