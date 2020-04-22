TTB: 3.474 sağlık çalışanı COVID-19 tanısı aldı, 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) şu ana dek toplam 3.474 sağlık çalışanına COVID-19 tanısı konulduğunu açıkladı.

TTB, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar 24 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

TTB tarafından 44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsayacak şekilde hazırlanan raporda, COVID-19 tanısı alan toplam bin 307 hekim ve 2 bin 167 hekim dışı sağlık çalışanı olduğu belirtiliyor.

Raporda COVID-19 tanısı koyulan toplam 3 bin 474 sağlık çalışanının yüzde %38’ini hekimlerin oluşturduğu, geri kalanın ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, eczacı, diş hekimi, temizlik çalışanı, tıbbi sekreter, şoför ve mühendis olduğu ifade ediliyor.

TTB açıklamasında, “Yaşamını kaybeden 14’ü hekim 24 arkadaşımızın yanı sıra, binlerce hekim ve sağlık çalışanı hastanelerde, aile sağlık merkezlerinde ve filyasyon sırasında enfekte olmaktadır” dedi.

İstanbul'da 2005 sağlık çalışanı

Raporun TTB’ye bağlı Tabip Odaları aracılığıyla, illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından hasta sağlık çalışanı sayıları derlenerek hazırlandığı kaydedildi.

Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu illerin İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana olduğu ve birinci sıradaki İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2005 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı açıklandı.

Raporda ayrıca, “Hasta sağlık çalışanı sayısının en fazla olduğu beş il ile kişisel koruyucu ekipmana erişim sorunlarının en fazla olduğu beş il örtüşmektedir” tespitine yer verildi.