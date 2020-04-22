  • BIST 98.783
  • Altın 383,857
  • Dolar 6,9875
  • Euro 7,5891
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

TTB: 3.474 sağlık çalışanı COVID-19 tanısı aldı, 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

»
TTB: 3.474 sağlık çalışanı COVID-19 tanısı aldı, 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
TTB: 3.474 sağlık çalışanı COVID-19 tanısı aldı, 24 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) şu ana dek toplam 3.474 sağlık çalışanına COVID-19 tanısı konulduğunu açıkladı.

TTB, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar 24 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

TTB tarafından 44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsayacak şekilde hazırlanan raporda, COVID-19 tanısı alan toplam bin 307 hekim ve 2 bin 167 hekim dışı sağlık çalışanı olduğu belirtiliyor.

Raporda COVID-19 tanısı koyulan toplam 3 bin 474 sağlık çalışanının yüzde %38’ini hekimlerin oluşturduğu, geri kalanın ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, eczacı, diş hekimi, temizlik çalışanı, tıbbi sekreter, şoför ve mühendis olduğu ifade ediliyor.

TTB açıklamasında, “Yaşamını kaybeden 14’ü hekim 24 arkadaşımızın yanı sıra, binlerce hekim ve sağlık çalışanı hastanelerde, aile sağlık merkezlerinde ve filyasyon sırasında enfekte olmaktadır” dedi.

İstanbul'da 2005 sağlık çalışanı

Raporun TTB’ye bağlı Tabip Odaları aracılığıyla, illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından hasta sağlık çalışanı sayıları derlenerek hazırlandığı kaydedildi.

Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu illerin İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana olduğu ve birinci sıradaki İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2005 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı açıklandı.

Raporda ayrıca, “Hasta sağlık çalışanı sayısının en fazla olduğu beş il ile kişisel koruyucu ekipmana erişim sorunlarının en fazla olduğu beş il örtüşmektedir” tespitine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da 18 günlük bebek koronavirüsü yendi22 Nisan 2020 Çarşamba 11:43
  • Erdoğan-Trump görüşmesinde karar verildi: Türkiye ABD'ye ventilatör parçası gönderecek22 Nisan 2020 Çarşamba 11:28
  • Türkiye'den Sağlık Ekipmanları Alan İngiliz Uçağı İngiltere'ye Ulaştı22 Nisan 2020 Çarşamba 08:36
  • Türkiye’de Son 24 Saatte 123 Yeni Can Kaybı Oldu21 Nisan 2020 Salı 19:23
  • Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor21 Nisan 2020 Salı 17:37
  • Eşini bıçakladığı için cezaevinde olan bir kişi tahliyesinin ardından 9 yaşındaki kızını döverek öldürdü21 Nisan 2020 Salı 17:02
  • Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgın yatay seyre geçmeye başladı21 Nisan 2020 Salı 17:00
  • TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı:Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı21 Nisan 2020 Salı 11:11
  • ABD'den Türkiye'ye S-400 mesajı: Yaptırımlar üst düzey değerlendirmeye tabi tutuluyor, Erdoğan'ın anladığından eminiz21 Nisan 2020 Salı 10:26
  • NYT: Türkiye'de virüsten ölümler açıklanandan daha fazla olabilir21 Nisan 2020 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti