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TTB: Aşı Konusunda Endişe Veya Tedirginlik Duymaya Gerek Yok

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Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Covid-19 BioNTech/Pfizer aşılarının bazılarında son kullanma tarihi geçtiği iddialarıyla ilgili medyaya yansıyan haberler nedeniyle herhangi bir tedirginlik duyulmaması gerektiğini açıkladı.
TTB: Aşı Konusunda Endişe Veya Tedirginlik Duymaya Gerek Yok

TTB, BioNTech/Pfizer firmalarının “Comirnaty” aşılarının bazılarının üzerindeki son kullanma tarihinin geçmiş olduğu şeklinde medya ve sosyal medyada haberler çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

Konu hakkında Paul Erlich Enstitüsü tarafından; “10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen Biontech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır” açıklaması yapıldığını, Sağlık Bakanlığı'nın da bunu kamuoyuna duyurduğunu belirtti.

“HERHANGİ BİR ENDİŞE VEYA TEDİRGİNLİK DUYMAYA GEREK YOK”

Tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle aşının çok daha büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi; “Halkımızın aşı yaptırma konusunda herhangi bir endişe veya tedirginlik duymasına gerek yoktur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan Omicron varyantı ile beraber aşının önemi daha da artmıştır.

TTB olarak Sağlık Bakanlığı'nı aşı konusunda halkımızı gereksiz tereddütlere yol açacak ve aşı karşıtlarına koz verecek durumlara meydan vermemesi konusunda uyarıyoruz. Aşılama ile ilgili gerekli düzenlemeler ve kampanyalar, Sağlık Bakanlığı tarafından zaman yitirilmeksizin yapılarak ölümler engellenmelidir.”

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