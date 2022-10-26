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TTB Başkanı Fincancı Gözaltına Alındı

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
TTB Başkanı Fincancı Gözaltına Alındı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alındığını avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından duyurdu: Bir adli tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor. Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak' ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.

Dün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin kapısına kilit vurulmasını, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istemişti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada isim vermeden, TTB ve Fincancı’yı eleştirdi: “Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın, adı Türk ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum.”

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