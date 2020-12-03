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TTB, beş doktorun daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

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TTB, beş doktorun daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
TTB, beş doktorun daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dört hekimin yen tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Kısa süre sonra bir hekimin daha vefat ettiği bilgisi geldi.

TTB Koronavirüs nedeniyle 4 hekimin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Ölüyoruz", "TTB Haklı", "Yönetemiyorsunuz" etiketleriyle ölüm haberini duyuran tabipler, "Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık..." dedi.

Dr. Ferruh İlter, Dr. Mustafa Selek, Dr. Ahmet Zere, Dr. Mehmet Karakum'un vefatına ilişkin paylaşımdan bir süre sonra yeni bir ölüm haberi geldi. TTB'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapılarak, "'Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık' dediğimiz paylaşımı göndermemizle beşinci vefat haberini de aldık. Her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz!" denildi.

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