TTB: Bir günde beş sağlık çalışanı vefat etti

Korona virüsü nedeniyle son 24 saatte ikisi doktor, beş sağlık çalışanının vefat ettiği duyuruldu. TTB "Yönetemiyorsunuz. Ölümlere alışmak istemiyoruz" diyerek iktidara tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde beş sağlık çalışanının korona virüsü nedeniyle vefat ettiğini duyurdu ve iktidara eleştiride bulundu.

TTB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada "Bir günde 5 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik, #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz. Ölümlere alışmak istemiyoruz” denildi. TTB'nin paylaşımında Dr. Salih Kanlı, Dr. Turan Yıldırım, Ferhat Gencer, Harun Dönmez ve Yasemin Çolak'ın vefat ettikleri bilgisi yer aldı.

Son sekiz günde yitirilen sağlık çalışanı sayısı 13’e yükseldi.