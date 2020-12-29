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TTB: Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçı hayatını kaybetti

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), mart ayından bu yana Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçının hayatını kaybettiğini bildirdi.
TTB: Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçı hayatını kaybetti

TTB, dün gece Aydın’da Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden araştırmacı Erçin Babacanlar ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden hemşire Özlem Şahin’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Son can kayıplarının ardından, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısı 304’e yükseldi.

TTB’nin ‘siyahkurdele.com’ adlı sitesinde, hayatını kaybeden sağlıkçıların ölüm tarihleri, çalıştığı yer, mesleği ve yaş bilgileri yer alıyor.

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