TTB: İktidarın ihmali nedeniyle on binlerce insanımızı yitirdik

6 Şubat depremlerinde kaybedilen hekim, sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 14 Mart Tıp Bayramı'nda tüm Türkiye'de kent meydanlarında ve sağlık kurumlarında saygı duruşları yapıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de Adıyaman Saat Kulesi önünde bir anma etkinliği düzenledi.

Depremlerde yaşamını yitiren hekimler ve tüm canlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinde basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı okudu.

Şair Edip Cansever'in “Bir mendil niye kanar” dizelerini hatırlatan Fincancı, “Bu soruyu yüksek sesle hep birlikte soruyoruz bugün her yerden. Mendilimizde kan sesleri ile yaşamaya zorlanıyoruz nicedir. Ne pandemide yitirdiğimiz yüz binlerce insanımız, yüzlerce meslektaşımız, ne de depremde yitirdiğimiz canlar kaçınılmazdı. TTB olarak, yıllardır söylediklerimizi bugüne kadar dikkate almayan Sağlık Bakanlığı'nın ve iktidarın ihmali nedeniyle, on binlerce insanımızı yitirdik; hem mendillerimiz hem de yüreklerimiz kanıyor durmadan. Bugün, bu 14 Mart'ta yastayız, evet. Acımızı paylaşıyoruz çoğalarak” dedi.

“İHMAL NEDENİYLE ONBİNLERCE İNSAN YİTİRİLDİ”

Hazırlıksız yakalandıkları bu olağandışı durumda kamu otoritesinin tek elde toplama, paylaşmama ve paylaştırmama ısrarının çaresizlik ürettiğine işaret eden Dr. Fincancı, “Bu ısrarın sağlık kuruluşlarını, sağlık çalışanlarını ve toplumu kaosa sürüklediğine birlikte tanıklık ettik. Afet ve olağandışı durumlarla baş edebilmek kamusal bir görev iken, bu görev için hiçbir hazırlık olmaması yaşamdan yana sürdürdüğümüz çabaların sonuçsuz kalmasına, dayanışma içinde depremzede meslektaşlarımızı biraz olsun rahatlatabilmek için üstlendiğimiz sorumluluklarda da yalnız bırakıldığımıza şaşırmadık elbette” dedi.