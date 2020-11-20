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TTB: Sadece 1.270 aile hekiminden aldığımız verilere göre Türkiye’de günlük vaka sayısı 47 binin üzerinde

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Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimliği Pandemi anketinin sonuçlarını açıkladı.
TTB: Sadece 1.270 aile hekiminden aldığımız verilere göre Türkiye’de günlük vaka sayısı 47 binin üzerinde

73 ilde 1.270 aile hekiminden alınan verilere göre Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 47 bin 629, İstanbul’da vaka sayısı 12 bin 631 oldu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gerçek vaka sayısının 80 binin üzerinde olabileceğini söyledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “Maalesef salgının kontrolü kaybettik. Suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan, ikinci basamakta, yani tedavi edici hekimlikle karşılanan bir pandemi ile mücadele anlayışı başarılı olamayacaktı ve olamadı da” dedi.

Anket sonucunda ulaşılan bulgular diğer bulgular ise şöyle:

  • Vaka sayılarının artmasıyla telefonla izlem oranı %76’dan %66’ya geriledi.
  • Aile sağlığı merkezlerinde COVID-19 geçiren sağlık çalışanı oranı %49’a yükseldi.
  • Hiç tükenmişlik hissetmediğini söyleyenlerin oranı sadece %2’de kalırken; arada sırada tükendiğini hissedenlerin oranı %32, tükenmiş hissedenlerin oranı %66, tamamen tükenmiş hissedenlerin oranı %18 oldu.
  • Ek ödeme alabileceğini düşünenlerin oranı %8’de kalırken, %58’i “Hayır” yanıtı verdi.
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