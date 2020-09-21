TTB: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda

Grip mevsimiyle beraber vaka sayılarında ciddi artış beklendiğini söyleyen Türk Tabipler Birliği, “Önümüzde bizi bir tsunami bekliyor. Yüksek bir bulaş havuzuyla sürece giriyoruz” uyarısı yaptı.

Türk Tabipler Birliği (TTB), “COVID-19 Pandemisi: Altıncı Ay Değerlendirme” adlı raporunu yayımladı.

Farklı meslek kolları ve bilim dallarından seksen beş uzmanın katkıda bulunduğu "Salgın Yönetilemiyor, Fırtına Kapıda" başlıklı rapor, internet üzerinden düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap'ın ve TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın da katıldığı toplantıda raporu Doç. Dr. Osman Elbek sundu.

"Bizi tsunami bekliyor”

Elbek, sonbahar ve kış aylarında grip virüsü (influenza) mevsiminin gelmesiyle birlikte Covid-19 salgının büyüyebileceğine dikkat çekti. Pek çok ülkede vaka sayılarında pikler yaşandığını ve ardından alınan önlemlerin etkisiyle düşüşler görüldüğünün altını çizen Elbek "Türkiye'de vaka sayıları hiçbir pike izin vermedi. TTB olarak daha önce de uyarı yaptık. Bunun iyi bir şey olmadığını, eğer önlem alınmazsa Eylül ayında, grip mevsimine çok yüksek hasta sayısıyla girebileceğimizi ifade etmiştik. Keşke hayat bizi doğrulamasaydı. Şimdi önümüzde bizi bir tsunami bekliyor. Biz yüksek bir bulaş havuzuyla bu sürece giriyoruz” dedi.

Toplantının ardından DW Türkçe'ye konuşan TTB İkinci Başkanı Ali Çerkezoğlu da “Salgının altıncı ayını tamamlamış, yedinci ayına girmiş bir ülke olarak, gerek resmi olarak açıklanan vaka sayıları, gerek günlük ölüm sayıları, gerekse bulaştırıcılık katsayısını dikkate alırsak dönemsel bir yükselişten çok, geometrik bir artış trendine girme ihtimali var. Endişe verici bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

“Neden daha fazla genç insan ölüyor?”

Raporda aynı zamanda Türkiye'deki COVID-19 kaynaklı ölümlerdeki erkek hasta sayısının Avrupa’dakinden fazla olduğuna, 65 yaş üstü vakalardaki ölüm oranının diğer ülkelerden düşük olduğuna ve özellikle İstanbul, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara'da ölüm hızının yüksek olduğuna vurgu yapıldı. Doç. Dr. Elbek, "65 yaş üstü ölüm oranı Avrupa bölgesinde yüzde 88 iken ülkemizde yüzde 71. Yani sadece bir ayağı çukurda olanlar ölmüyor. Görece daha genç insanlar ölüyor. O zaman bunun nedenini iyice araştırmak lazım. Sebebi tütün kullanımı mı, obezite mi ya da diğer faktörler mi? Eğer ölümleri düşürmek istiyorsak belli bölgelerde neden ölüm hızı yüksek ve daha fazla insan ölüyor, bunu incelemek lazım” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısı 300 bini geçerek 302 bin 867'ye ulaştı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 506.