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TTB: “Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız”

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“Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir”
TTB: “Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedef gösterdiği ve kapatılmasını istediği Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Salgına karşı bilgilendirme ve uyarı Türk Tabipleri Birliği’nin yasal ve etik yükümlülüğü; yaşama ve yaşatma mücadelemiz tarihsel hekimlik sorumluluğunun gereğidir!” başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

 

Bahçeli’nin hedefinde TTB var: “Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı”

 

 

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir.

Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının ölümüne neden olan COVID-19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır.

Türk Tabipleri Birliği’nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. COVID-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur.

Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir.

TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız.

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