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TTB, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesindeki o detaya değindi, Delta varyantı uyarısı yaptı

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"Delta varyant sayıları artıyorken kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınmaktadır?"
TTB, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesindeki o detaya değindi, Delta varyantı uyarısı yaptı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

6 ÜLKEYLE İLGİLİ ÖNLEM KALDIRILDI

Buna göre sınır kapılarında uygulanacak tedbirler çerçevesinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verileceği ve bu kapsamdaki kişilerin ülkeye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının yeterli görüleceği açıklandı.

Afganistan ve Pakistan'dan ise Türkiye gelen kişilere zorunlu karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü duyuruldu.

TTB’DEN DELTA VARYANTI HATIRLATMASI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), alınan kararlarla ilgili Delta varyantı hatırlatması yaparak eleştirilerde bulundu.

“Varyant açısından riskli Rusya, İngiltere gibi ülkelere karantina önerilirken; bugün illere yazılan yazı ile karantina kararı olan Hindistan gibi ülkelerden bu önlemin kaldırıldığını görüyoruz” diyen Türk Tabipleri Birliği, “Delta varyant sayıları artıyorken kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınmaktadır?” sorusunu gündeme getirdi.

YENİ DALGA UYARISI

Geçtiğimiz günlerde seyahata bağlı delta varyantının yayılması tehlikesine karşılık uyarılarda bulunan TTB, Delta varyantının Hindistan başta olmak üzere İngiltere, İsrail, Rusya, Polonya, Avustralya gibi ülkelerde artarak devam ettiğini, İngiltere'de vakaların yüzde 98,5'inin, Moskova'da vakaların yüzde 90'nının Delta varyantı olduğunu açıklamıştı.

“KAÇINILMAZ OLACAK”

“İngiltere ve Rusya gibi ülkelerden gelenlerde son 72 saat içinde yaptırılan testin negatif olması yeterli görülüyor. Ancak ülkemizin yeni bir tehlike ile karşılaşmaması için özellikle uluslararası seyahatlerde bilimsel önlemlerini artırması gereklidir” önerisini paylaşan TTB, “Hindistan, Nepal, Pakistan vb. ülkelere uygulanan 72 saat içinde PCR testi yaptırılması, test negatif ise 14 gün karantina uygulanması ve tekrar testin negatif olması koşulu ile turist olarak seyahat hakkına sahip olunması, başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Delta varyantının yükseldiği her ülke için geçerli olmalı. Aksi takdirde turizm gibi bilimsel olmayan kaygılar uğruna yeni bir dalga ile karşılaşmamız kaçınılmaz olacak” uyarısı yapmıştı.

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