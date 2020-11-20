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TTB: Vaka sayısı yüzde 300 arttı

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Türk Tabipleri Birliği'nin Kasım ayı anketine göre aile hekimlerinin izlediği pozitif hasta sayısı Ekim'e göre üç kat arttı. Aile hekimlerin üçte ikisi tükenmişlik yaşadığını bildirdi.
TTB: Vaka sayısı yüzde 300 arttı

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) aile hekimleri arasında Kasım ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre koronavirüs vaka sayılarında yüzde 300'lük bir artış yaşandı. Sadece aile hekimlerinin verilerinde Türkiye genelinde günlük yeni vaka sayısı 47 bin 629'a, İstanbul'daki günlük vaka sayısı ise 12 bin 631'e ulaştı.

9-15 Kasım tarihleri arasında 73 ilden bin 270 aile hekimiyle yapılan ankete göre vakalarda en fazla artış İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te gerçekleşti.

Ankete katılan aile hekimlerinin izlediği pozitif hasta sayısı Ekim ayına göre üç kat artarak yüzde 19,79'a yükseldi.

"1,5 milyon kişi karantinada"

TTB, anket sonuçlarına göre Türkiye genelinde evde takip edilen 500 bin koronavirüs hastası bulunduğunu ve 1,5 milyon kişinin karantinada olduğu tahminini dile getirdi.

Aile hekimlerine, acil müdahale gerektiren hastaların ne yaptığı sorusu da yöneltildi. Ankete katılan aile hekimleri, hastaların yüzde 60'ının kendi araçları ile hastaneye gittiğini, yine benzer bir oranının aile sağlığı merkezlerine (ASM) telefonla ulaştığını, yüzde18'inin ise doğrudan ASM’ye gittiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının neredeyse yarısı Covid geçirdi

Anket, aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranının yüzde 49'a yükseldiği sonucunu da ortaya koydu. Bu oran Ekim anketinde yüzde 41 olarak kaydedilmişti.

Sağlık çalışanları arasında yoğun çalışma nedeniyle yaşanan tükenmişlik de anketin konuları arasında yer aldı. Ankete katılan üç aile hekiminden ikisinin tükenmişlik yaşadığı ortaya çıktı.

Beş seçenek arasından yapılan tükenmişlik sorgusunda en şiddetli tükenmişlik göstergesi olan “Tamamen tükenmiş hissediyorum ve bununla nasıl çalışmaya devam edebilirim bilemiyorum” diyen aile hekimi oranı yüzde 18,5 oldu. Hiç tükenmişlik hissetmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 2’de kalırken, arada sırada tükendiğini hissedenlerin oranı yüzde 32, tükenmiş hissedenlerin oranı yüzde 66, tamamen tükenmiş hissedenlerin oranı yüzde 18 oldu.

Aile hekimleri, normal poliklinik, aşı, izlem, okul aşısı, rapor işlemleri ve ilave olarak artarak devam eden telefon  görüşmelerinin tükenmişliği artırdığına dikkat çekti.

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