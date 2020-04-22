  • BIST 98.258
  • Altın 381,996
  • Dolar 6,9925
  • Euro 7,6043
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

TTB:COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor.

»
TTB:COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor.
TTB:COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar, COVID-19 nedeniyle 14’ü hekim 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, yüzde 38’ini hekimlerin oluşturduğu 3474 sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığını açıkladı.

COVID-19 nedeniyle tedavi gören bütün hekim ve sağlık çalışlarının bilgisine sahip olduğu halde ve TTB’nin tüm taleplerine karşın, Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamaması nedeniyle, kendi sınırlı olanaklarını harekete geçiren TTB Merkez Konseyi, Tabip Odaları aracılığıyla illerde ulaşılabilen sağlık kurumlarından derlediği hasta sağlık çalışanı sayılarını raporlaştırarak kamuoyuna açıkladı.  

44 ilde kamu ya da özel ayırt edilmeksizin tüm sağlık kurumlarını kapsayan rapora göre, tanı almış hekim sayısına 37 ilde ulaşıldı, üç ilde sağlık çalışanlarının meslekleriyle ilgili ayırım yapılamadı. Tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana olarak belirlendi. İstanbul’da 960’ı hekim olmak üzere toplam 2005 sağlık çalışanının COVID-19’a yakalandığı bilgisine paylaşılırken, bu illeri sırasıyla 12 hekim ile Diyarbakır, 11 ile Kırklareli, 11 ile Antalya, 10 ile Bursa, 9 çalışan ile Samsun’un izlediği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Sağlık Ekipmanları Alan İngiliz Uçağı İngiltere'ye Ulaştı22 Nisan 2020 Çarşamba 08:36
  • Türkiye’de Son 24 Saatte 123 Yeni Can Kaybı Oldu21 Nisan 2020 Salı 19:23
  • Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor21 Nisan 2020 Salı 17:37
  • Eşini bıçakladığı için cezaevinde olan bir kişi tahliyesinin ardından 9 yaşındaki kızını döverek öldürdü21 Nisan 2020 Salı 17:02
  • Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgın yatay seyre geçmeye başladı21 Nisan 2020 Salı 17:00
  • TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı:Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı21 Nisan 2020 Salı 11:11
  • ABD'den Türkiye'ye S-400 mesajı: Yaptırımlar üst düzey değerlendirmeye tabi tutuluyor, Erdoğan'ın anladığından eminiz21 Nisan 2020 Salı 10:26
  • NYT: Türkiye'de virüsten ölümler açıklanandan daha fazla olabilir21 Nisan 2020 Salı 10:03
  • TSK’nın güvenli bölge haline getirmeye çalıştığı Resulayn'da çatışma: Suriye Milli Ordusu kendi arasında çatıştı21 Nisan 2020 Salı 09:21
  • Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 90 binin üzerine çıktı20 Nisan 2020 Pazartesi 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti