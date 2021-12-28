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TTB’den Bakanlığa: Turkovac’ın ‘Güvenli’ Ve ‘Etkili’ Raporu Var Mı?

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın inaktive virüs aşısı Turkovac için Acil Kullanım Onayı vermesini açıklaması üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bir yazı gönderdi.
TTB’den Bakanlığa: Turkovac’ın ‘Güvenli’ Ve ‘Etkili’ Raporu Var Mı?

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut imzasıyla gönderilen yazıda, Turkovac aşısının bilimsel bilgi ve verilerinin yeterli düzeyde paylaşılmadığı, faz-3 çalışmalarına dair herhangi bir makalenin bilimsel dergilerde yayımlanmadığı hatırlatıldı. Acil Kullanım Onayı'nın bilimsel özgürlüğü ve yönetsel özerkliği olmayan Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından verilmesinin de bilimsel çekincelere yol açacak nitelikte olduğu belirtildi.

“AŞI TEREDDÜDÜNÜ ARTTIRIR”

Bilimsel gerekliliklerin yerine getirilmemesinin olumsuz algılanabileceği hatırlatılan yazıda “Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamaları, ne yazık ki var olan aşı tereddüdünü daha da artıracaktır” denildi.

Şüphe ve farklı saiklerin bilimsel gerekliliklerin yerine ikame edilmesi yaklaşımının, Türkiye'nin aşı üretimi alanında bilimsel çevrelerde olumsuz algılanabileceğine dikkat çekildi.

BİLİMSEL RAPORLAR SORULDU

TTB, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yanıtlarının ilgili uzmanlık dernekleri ve kamuoyu ile paylaşılmasını istediği soruları şöyle sıraladı:

– Aşının faz-1, faz-2 ve faz-3 çalışmaları bilimsel rapor olarak kamunun erişebileceği biçimde yayınlanmış mıdır?

– Acil Kullanım Onayı verilmeden önce aşının “güvenli” ve “etkili” olduğu konusunda bir rapor var mıdır?

– Bu aşının üretim tesislerinde İyi İmalat Uygulamaları (İİU-GMP) ve biyogüvenlik seviyesi (BSL 3) koşulları sağlanmış mıdır?

– Üretici ve tedarikçi firmalar hangileridir ve doz başına maliyeti nedir?

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