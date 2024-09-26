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T&T’den açıklama: Zararda değiliz, kârdayız!

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Özçelik, T&T'nin 2023 yılında 420 milyon TL kâr elde ettiğini belirtti.
T&T’den açıklama: Zararda değiliz, kârdayız!

Özçelik, şirketin “operasyonel olarak kârlı” olduğunu, ancak amortisman, kur zararı ve yatırım indirimleri gibi nedenlerle vergi matrahı oluşmadığını ifade etti.

Özçelik’in açıklamalarında şu ifadelere yer verildi: “Yapılan hesaplamaların ‘zarar beyan ettiğimiz’ şeklinde yorumlanması doğru değildir. 2023 yılı için vergi matrahı oluşmaması, KKTC vergi mevzuatının sağladığı haklar çerçevesinde gerçekleşmiştir. İşletmemiz kamu maliyesine katkı sağlamaktadır; 2023 yılında kamu kasasına aktardığımız ciro payı 1,6 milyar TL’yi aşmıştır.”

Ayrıca, 2024 yılının ilk iki döneminde ödenen ciro payının 286 milyon TL'yi geçtiği kaydedildi. Özçelik, T&T’nin şeffaf bir şekilde çalıştığını ve kamu denetimine açık olduğunu vurguladı. İşletmenin prestijine yönelik olumsuz yayınların, KKTC yatırım iklimine zarar verdiğini belirtti.

Son olarak, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin Kıbrıs Türk halkının refahına katkıda bulunma kararlılığını vurgulayarak, kamuoyuna saygı ile duyurdu.

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