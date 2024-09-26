T&T’den açıklama: Zararda değiliz, kârdayız!

Özçelik, T&T'nin 2023 yılında 420 milyon TL kâr elde ettiğini belirtti.

Özçelik, şirketin “operasyonel olarak kârlı” olduğunu, ancak amortisman, kur zararı ve yatırım indirimleri gibi nedenlerle vergi matrahı oluşmadığını ifade etti.

Özçelik’in açıklamalarında şu ifadelere yer verildi: “Yapılan hesaplamaların ‘zarar beyan ettiğimiz’ şeklinde yorumlanması doğru değildir. 2023 yılı için vergi matrahı oluşmaması, KKTC vergi mevzuatının sağladığı haklar çerçevesinde gerçekleşmiştir. İşletmemiz kamu maliyesine katkı sağlamaktadır; 2023 yılında kamu kasasına aktardığımız ciro payı 1,6 milyar TL’yi aşmıştır.”

Ayrıca, 2024 yılının ilk iki döneminde ödenen ciro payının 286 milyon TL'yi geçtiği kaydedildi. Özçelik, T&T’nin şeffaf bir şekilde çalıştığını ve kamu denetimine açık olduğunu vurguladı. İşletmenin prestijine yönelik olumsuz yayınların, KKTC yatırım iklimine zarar verdiğini belirtti.

Son olarak, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin Kıbrıs Türk halkının refahına katkıda bulunma kararlılığını vurgulayarak, kamuoyuna saygı ile duyurdu.