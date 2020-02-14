Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı üstsüz fotoğraf paylaşarak kutladı!
Tuba Ünsal
En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu " yeter ki yalnız kalmayayım" korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz. Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme..." Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı"
Ünlüler, Instagram hesaplarından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. En çok dikkat çeken isimlerden biri de öğüt dolu Sevgililer Günü yazısı ve üstsüz fotoğrafıyla Tuba Ünsal oldu.
14 Şubat 2020 Cuma 20:56
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