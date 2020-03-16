  • BIST 89.696
  • Altın 308,743
  • Dolar 6,3800
  • Euro 7,1309
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tübitak Dergileri Ücretsiz Erişime Açıldı

»
Tübitak Dergileri Ücretsiz Erişime Açıldı
Tübitak Dergileri Ücretsiz Erişime Açıldı

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.
 

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor.
 

Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan adasında mahsur kalan Türkler Bodrum’da!15 Mart 2020 Pazar 22:37
  • Türkiye'de bar ve gece kulüpleri yarından itibaren kapanıyor15 Mart 2020 Pazar 22:18
  • Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen 5 kişide Koronavirüs semptomu görüldü, hastaneye sevk edildiler15 Mart 2020 Pazar 18:56
  • Haber7 yazarının umreden dönen babası hayatını kaybetti; olayın Koronavirüs'le ilişkisi araştırılıyor15 Mart 2020 Pazar 18:55
  • Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi karantinaya alındı!15 Mart 2020 Pazar 16:38
  • Ankara'da tıbbi maske takıp yankesicilik yapmışlar.4 yankesici yakalandı15 Mart 2020 Pazar 16:37
  • Makarna üreticileri: Kimse panik yapmasın, Türkiye'yi makarnaya boğarız15 Mart 2020 Pazar 15:40
  • Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: &#15 Mart 2020 Pazar 15:38
  • Ankara'da Öğrencileri apar topar yurttan çıkartıp, umreden dönenleri karantinaya aldılar15 Mart 2020 Pazar 10:40
  • Umreden dönen bir T.C. vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı15 Mart 2020 Pazar 01:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti