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TÜBİTAK, NATO test merkezi olarak seçildi

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, NATO ülkelerindeki yaklaşık 70 merkez arasından seçilen 47 test merkezinden ikisi olmayı başaran TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE'de, önemli projelerin testleri gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK, NATO test merkezi olarak seçildi

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yeni teknolojilerin NATO tarafından kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan "Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı" (DIANA) için test merkezi olarak seçildi.

TÜBİTAK 47 TEST MERKEZİNDEN İKİSİ OLDU

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, NATO ülkelerindeki yaklaşık 70 merkez arasından seçilen 47 test merkezinden ikisi olmayı başaran TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK SAGE'de, önemli projelerin testleri gerçekleştirilecek.


DIANA genel anlamda, kritik teknolojiler üzerinde transatlantik iş birliğini güçlendirecek, birlikte çalışabilirliği teşvik edecek, yeni kurulan şirketler de dahil olmak üzere akademi ve özel sektörle ilişki kurarak NATO'nun sivil inovasyondan yararlanmasını sağlayacak.

NATO ülkelerindeki hızlandırıcı ağlar ve test merkezlerini kapsayacak DIANA, İttifak'ın yeni teknolojileri daha hızlı adapte etmesini ve benimsemesini sağlayacak, endüstriyel tabanını güçlendirecek ve inovasyon açıklarını kapatarak müttefiklerin birlikte etkin bir şekilde çalışmaya devam edebilmesine olanak tanıyacak.

DIANA'nın, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ofisler, test merkezleri ve hızlandırıcı unsurlardan oluşması planlanıyor.

Test merkezleri, DIANA kapsamında test, değerlendirme ve doğrulama için kavramların ve teknolojilerin getirileceği alanlar olarak tanımlanıyor. Test merkezleri sayesinde DIANA, İttifak genelindeki en önemli "zihinlere", "varlıklara" ve "teknolojilere" erişim kazanacak.

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