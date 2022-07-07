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TUDER: ''Hesap sormaya devam edeceğiz''

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TUTDER'den yapılan açıklamada, uzun süreli elektrik kesintilerine tepki gösterildi, “Halka çektirilen eziyetin hesabını kim verecek?" diye soruldu.
TUDER: ''Hesap sormaya devam edeceğiz''

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süreli elektrik kesintilerine tepki gösterildi, “Halka çektirilen eziyetin hesabını kim verecek? İki gün boyunca eriyen ulusal serveti kim tazmin edecek?” diye soruldu.

“HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TUTDER’in açıklaması şöyle:

“İki gün boyunca süren elektrik işkencesinin hesabını kim verecek? Maddi ve manevi zararı kim ödeyecek? 40 derece sıcakta bırakılan yeni doğmuş bebekleri çocukları, nefes almakta zorlanan yaşlılarımızı, makineye bağlı hastalarımızı yaşadıkları işkenceden dolayı kim tazmin edecek? Hangi tazminat yaşatılan bu işkenceye karşılık gelir?

Buzdolaplarında bozulan yiyeceklerin, restoranların atmak zorunda kaldıkları gıda ürünlerini,  işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımızı, gücü olup jeneratör kullanan işletmelerin yakıt paralarını, iki gün boyunca eriyen ulusal servetimizi kim tazmin edecek? En önemlisi ise kim insanca ortaya çıkıp “özür dileriz bu bizim hatamızdı” diyecek?

Biz TUTDER olarak cevap alana dek hesap sormaya devam edeceğiz. KKTC halkının çektiği yeter artık. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük KKTC siyasetinde norm haline gelene dek sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Birlikte sorumluyuz."

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