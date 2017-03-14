Tudor'dan Sabri'ye: Sen hala burada mısın?

Hırvat teknik direktör Tudor, Juventus'ta forma giyerken Sabri Saroğlu'yla karşı karşıya geldiğinin hatırlatılması üzerine, 2 Aralık 2003’teki maça dair aralarında geçen şu diyaloğu paylaştı:
‘SABRİ BU KULÜBÜN EFSANESİ'
"Sabri'yle o maç hakkında konuştuk. 'Sen hala burada mısın?' dedim. Sabri bu kulübün efsanesi. Onun burada olmasından dolayı mutluyum."
‘BELKİ DE TRABZONSPOR MAÇINDA BEN OYNAMALIYIM BİLEMİYORUM'
Tudor, Trabzon maçıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "4 savunmacımız sakat. Belki de Trabzonspor maçında ben oynamalıyım bilemiyorum. Benim, 10 kişiyle savunma yapma felsefem yok. '3'ünüz ileride kalın, geri kalanlar savunma yapsın' diyemem."
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