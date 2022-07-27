  • BIST 2.546,06
  • Altın 990.74
  • Dolar 17.9242
  • Euro 18.2162
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Günde 1 muz kanser riskini azaltıyor

TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü

» »
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü

Kıbrıs Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin (TUFAD), Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndüğü açıklandı.

TUFAD’dan verilen bilgiye göre, bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası İnegöl Festivali etkinlikleri çerçevesindeki 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması’nda ülkeyi başarıyla temsil eden TUFAD ekibi, Ercan Havalimanı’nda TUFAD’lı arkadaşları ve sevenleri tarafından coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Festivale 30 kişilik ekiple katılan ve başkanlığını Arzu Turgay’ın, eğitmenliğini ise Zeki Tuncelli’nin yaptığı dernek, 10 ülke arasından birinciliğin ve 2 bin Dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.

İnegöl’deki festivale, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Endonezya, Meksika, Kosova, Gürcistan, Kazakistan, Bosna – Hersek ve KKTC‘den ekipler katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Yetkililer uyuyor mu? Halk sağlığı tehlike altında!”27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:23
  • Tatar: Hiçbir zaman sizin hizmetlerinizi unutmadık, unutmayacağız27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:21
  • Üstel: 140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketleri uygulamaya girdi27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00
  • Girne'de kaza : 1 yaralı27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:43
  • Bahçeli ve Serhatköy'de hırsızlık27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:39
  • Yenierenköye'de ani ölüm!27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:32
  • Başbakan Üstel: 140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketleri uygulamaya girdi27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:06
  • Erhürman: Bu arkadaşlar burada olduğu sürece, sorunların çözülmesini kimse beklemesin27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:05
  • Akıncı'dan Türkiye’ye giriş yasaklarına tepki27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:57
  • Serdaroğlu: Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış bekliyoruz27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti