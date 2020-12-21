Tufan Erhürman 26 yıllık araştırma komitesi önergesini saçma bulduğunu söyledi

Saner’den sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, herhangi bir dönem için araştırma komitesine tamam diyeceklerini ancak 10 aylık bir hükümetin 26 yıllık dönemin tüm seçimlerini araştıramayacağının herkes tarafından algılanabileceğini belirtti.

Erhürman, geçmişte de 1990 seçimleri için böyle bir komite kurulduğunu hatırlatarak, UBP’nin seçtiği farklı dönemlerin araştırılması için vereceği önergelere destek vereceklerini ancak 26 yıllık araştırma komitesi önergesini saçma bulduğunu söyledi.