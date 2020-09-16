Tufan Erhürman: “Antonio Guterres’in konferans çağrısı çözüm için önemli bir adımdır”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı istemesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

İşte açıklama;

"BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulmak için seçimler sonrası 5'li Konferans çağrısını yinelemesi son derece önemlidir. Bu vesileyle, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılması için Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekibimiz ve çözüm vizyonumuzla göreve hazır olacağımızı bütün taraflara duyurmakta fayda görüyorum."