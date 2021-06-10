  • BIST 1.457
  • Altın 514,230
  • Dolar 8,4160
  • Euro 10,2472
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Tufan Erhürman: Azınlık hükümeti olduğunuzu unutmayın!

» »
Ülkenin gündeminde bulunan hiçbir konuda hükümetin varlık göstermediğini söyleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Silkinip, kendinize gelin. Erken seçim için bir an önce tarih belirleyin. Azınlık olduğunuzu unutmayın" dedi.
Tufan Erhürman: Azınlık hükümeti olduğunuzu unutmayın!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman mecliste yaptığı “Hükümet Var Mı?” başlıklı konuşmasında, aylardır mecliste hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının konuşulduğunu ve mahkemenin de konuyu görüşmeyi ertelediğini belirterek, yapılacak tek şeyin, mahkemenin itibarını zedelemeden bu kararnameyi geri çekmek olduğunu vurguladı.

Kutlu Adalı konusunun görüşüldüğünü ve komite kurulduğuna işaret eden Erhürman, araştırma komitelerinde çoğunluk kavgası yapılamayacağını belirterek, hükümetin çoğunluk olma ısrarını anlayamadığını söyledi.

Erhürman, haftalar önce Geçitkale Havalimanı’yla ilgili Türkiye’den açıklamalar gelirken hükümetin tek kelime etmediğini ve kimsenin haberi olmadığını çünkü hükümet olmadığını savundu.

Yeni dönemde sivil toplum örgütlerinin Türkiye’ye giderek anlaşma yaptığını ancak hükümetten ses çıkmadığını kaydeden Erhürman, Türkiye’de açılan ihalenin hayata geçmesiyle ilgili “hızlı olsun diye öyle yapıldı” açıklama yapıldığına işaret ederek, “Demek ki burada bir hükümet olmasına gerek kalmadı” dedi.

Erhürman, özel hayatın gizliliği başlığıyla bir dava açıldığını, bu tartışmanın içinde vatandaşlıkla ilgili kısmın hasır altı edildiğini, polisin özel hayatın gizliliği yasasını polisin düzgün araştırıp araştırmadığını sorduklarını ancak her iki konuda da herhangi bir açıklama olmadığını belirtti.

Ülkenin gündeminde bulunan hiçbir konuda hükümetin varlık göstermediğini söyleyen Erhürman, üst komitenin nisan ayında yüz yüze eğitimin açılabileceğini söylediğini ancak eğitime başlamayan bakanlığın şimdi öğrencileri kampa yollama riskini almasına hayret ettiğini kaydetti.

Erhürman, söylenenleri ilim-bilim çerçevesinde değil de, mantık içinde açıklanmasına bile razı olduğunu belirtti. Erhürman, “Adaya Larnaka’dan 2 kriterle giren Hans’ın Lokmacı’da 2 kritere daha tabi tutulurken, Yorgo’nun kriterleriyle Hans’ın kriterlerinin farklı olmasının mantığını anlayamadım” dedi.

Bu adanın bir bütün olarak pandemi tedbiri alması gerekirken, açıklaması yapılamayan kriterlerin akıl dışı olduğunu kaydeden Erhürman, sağlık için ekonominin gözardı edilmesini anlayabileceğini ancak sağlıkta açılım göze alınırken, ekonominin baltalanmasını anlayamadığını söyledi.

Erhürman, seçim tarihiyle ilgili yaşananları değerlendirerek, “Silkinip, kendinize gelin. Erken seçim için biran önce tarih belirleyin. Azınlık olduğunuzu unutmayın” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Genel Başkanı Erhürman seçime müdahalelerle ilgili verdiği örnekleri açıkladı10 Haziran 2021 Perşembe 20:57
  • Kılıçdaroğlu, Adalı'nın mezarını ziyaret etti: Failler ortada, katiller belli... Gereğini yapın10 Haziran 2021 Perşembe 20:25
  • Kılıçdaroğlu: İki Ayrı Devlet Söyleminin Altının Doldurulması Gerekiyor10 Haziran 2021 Perşembe 19:26
  • Ataoğlu: “Mücadeleyi kazanmak için ısrarcıyız”10 Haziran 2021 Perşembe 19:25
  • Kılıçdaroğlu: Muhalefetin Önü Açılmalı, Baskı ve Otoriter Bir Yapı Olmamalıdır10 Haziran 2021 Perşembe 19:23
  • KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale iddiaları bir grup tarafından raporlaştırıldı10 Haziran 2021 Perşembe 19:15
  • Tatar:Kıbrıs’ta Artık Egemen Eşi̇tli̇ğe Dayalı İ̇ki̇ Devletli̇ Bi̇r Çözüm Gerek10 Haziran 2021 Perşembe 18:10
  • Erhürman: Nitelikli sağlık hizmeti için planlama yapılmalı10 Haziran 2021 Perşembe 18:00
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.10 Haziran 2021 Perşembe 17:56
  • TDP Heyeti Kılıçdaroğlu ve Ekibiyle Görüştü10 Haziran 2021 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti