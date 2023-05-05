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Tufan Erhürman: Başta Yeşilırmaklılar olmak üzere hepimize geçmiş olsun

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeşilırmak köyünün güneyinde başlayan yangına yönelik yaptığı açıklamada, "Başta Yeşilırmaklılar olmak üzere hepimize geçmiş olsun..." dedi.
Tufan Erhürman: Başta Yeşilırmaklılar olmak üzere hepimize geçmiş olsun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeşilırmak köyünün güneyinde saat 13.00 sıralarında başlayan yangına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Dün akşam uzmanlarla çam kese böceğinin orman varlığımıza verdiği zararı ve almamız gereken önlemleri konuştuk. Çok da yararlı bir panel oldu. Ama bugün Yeşilırmak'ta yanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Çok kapsamlı ve tüm unsurları ele alan ayrıntılı bir koruma ve geliştirme planı koymak zorundayız önümüze ve koyacağız... Başta Yeşilırmaklılar olmak üzere hepimize geçmiş olsun...” dedi.

 

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