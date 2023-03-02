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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Tufan Erhürman: “Belli ki bu kadar basit bir konuda bile aralarında iletişim yok”

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CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkemize gelen depremzedelerin sayılısıyla ilgili açıklanan birbirinden farklı rakamlara tepki gösterdi; “Belli ki bu kadar basit bir konuda bile aralarında iletişim yok” dedi.
Tufan Erhürman: “Belli ki bu kadar basit bir konuda bile aralarında iletişim yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından ülkemize gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili yapılan farklı farklı açıklamalara tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ülkemize gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili olarak  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 25 Şubat'ta 3 bin 800 rakamını vermişti. 1 Mart'ta Başbakan Ünal Üstel 1500 açıklamasını yapmış, aynı gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5000'e yakın demişti” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in ise bugün yaptığı açıklamada, ülkede 1497 depremzede olduğunu duyurduğuna değinen Erhürman, “Oysa Sn. Taçoy 3 bin 800 rakamını verirken Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhaceret'ten edinilen bilgilerdeki rakamların örtüştüğünü söylemişti. Demek ki örtüşmüyormuş” ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu isimlerin hepsi süreci yönettiğini iddia eden yürütme organına mensup ve hepsi aynı partiden. Her tarafta da bir sürü ‘kriz merkezi’ Ama belli ki bu kadar basit bir konuda bile aralarında iletişim yok! Bu şartlarda yurttaşın size güvenmesini bekliyor musunuz gerçekten?”

 

 

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