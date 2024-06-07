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Tufan Erhürman: Berberlere Yapılan Baskı Anlamsız

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin berber ücretlerini Euro olarak belirleme kararını sert bir şekilde eleştirerek döviz kurlarındaki dalgalanmaların birçok sektörde fiyat istikrarını zorlaştırdığını ve hükümetin bu durumu göz ardı ettiğini söyledi
Tufan Erhürman: Berberlere Yapılan Baskı Anlamsız

Erhürman, hükümetin tutumunu eleştirerek, "Berberler, ithal ettiğiniz ürünler için bir gecede tüzüğü değiştirdiniz. Gerekirse bu durumu da bir gecede değiştirin. Nasıl olsa tüzük müzük takmıyorsunuz" ifadeleriyle hükümetin çifte standart uyguladığını vurguladı. Ayrıca, oto tamircilerinin 2023'te benzer bir uygulamaya geçtiğini ve birçok çarşıda Euro etiketlerinin bulunduğunu hatırlattı.

Berberlerin döviz cinsinden girdileri olan birçok sektör gibi, fiyat istikrarını sağlamak için Euro'yu tercih ettiğini belirten Erhürman, güneyden gelen müşterilerin artmasının da bu durumu tetiklediğini ifade etti. "Euro fiyatlarını kara tahtaya yazacaklar, TL karşılıklarını her gün güncelleyerek çözümlerini bulacaklar. Tüzüğe aykırıdır deyin bakalım!" diyerek hükümete meydan okudu.

Erhürman, stabil bir para birimine endeksli muhasebe sisteminin ciddi şekilde tartışılması gerektiğini savundu ve piyasanın zaten bu yönde adımlar attığını belirtti. Taşınmaz satışları ve kiraların uzun süredir döviz üzerinden yapıldığını vurgulayan Erhürman, berberlere yapılan baskının haksız olduğunu dile getirdi.

"Hükümet, ekmek ve kuzu etindeki 'narh' uygulamalarını bile hayata geçiremedi. İthal ette tüzüklere uymadığını gösteren hükümet, şimdi sadece berberlere mi ceza yazacak?" diyen Erhürman, hükümeti ekonomiyi gerçek anlamda yönetmeye çağırdı.

Tufan Erhürman, "Bırakın bu boş işleri de, rayından tamamen çıkardığınız ve 'olması gerekenden çok daha iyi yönetiliyor' dediğiniz ekonomiyi nasıl düzelteceğinize bakın! Gailesini çekiyorsanız tabii!" diyerek hükümete yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.

 

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