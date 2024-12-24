Tufan Erhürman: Çocuklarımız geri gelmeyecek, bu dava başka çocuklar aynı şeyi yaşamasın diyedir

İsias Otel davası altıncı duruşmasını takip etmek üzere Adıyaman’da bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, dava öncesi değerlendirmesinde “Bu altıncı gelişimiz ve tedirginiz” diyerek, bir karar çıkabileceğini söyledi.

Erhürman, “Herhalde bir karar çıkacak. Otel sahibinin de orada olması bilinçli taksire daha yakın hale getirdi süreci. ‘Ben de, torun ve çocuklarım da otelde kalırdık’ demesi, bu umursamazlık hali aslında bir tür cezada indirim sebebine mi dönecek? Adalet duygusu ve vicdanın kaldıramayacağı kısım da budur. Karar ne olursa olsun çocuklarımız geri gelmeyecek. Bu dava artık başka çocuklar da aynı şeyi yaşamasın diyedir. Bu dava sonuçlanana kadar burada olacağız. Bunun daha istinafı var. İnşallah burada ailelerin acılarına yanıt verecek bir sonuç çıkar” dedi.